شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد صبحى فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كُرم النجم الكبير محمد صبحى، خلال وجوده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة التي تقام على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، كما تم تكريم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني .

والمهرجان يستمر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأس المهرجان د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان تشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم، منها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر القادم، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.