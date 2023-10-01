شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يكرم إلهام شاهين فى افتتاح مهرجان الإسكندرية ويقبل يدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الإعلامية سهير شلبي في تقديم المكرمين في افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.

وقام النجم محمود حميدة بتسليم النجمة إلهام شاهين جائزة تكريمها وسلمها علم الدورة الـ39 للمهرجان، وقام بتقبيل يدها، وقدمت إلهام شاهين الشكر له مشيدة بدوره في السينما.

وحضر حفل الافتتاح كل من: النجمة إلهام شاهين، جومانا مراد، المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.