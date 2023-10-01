شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بعد تكريمها بالإسكندرية السينمائى: حياتنا مش سهلة وأنا محاربة بطبعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين، خلال حفل افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسمها: لا أستطيع أن أعبر عن سعادتي، إحساس جميل أعيشه بسبب هذا التكريم، فكل مهرجان سينما يقَدم هو عرس في السينما المصرية، واليوم أشعر أنني العروسة، صاحبة الفرح وأرحب بكل ضيوف الفرح، وأرحب بكل زملائي وأصدقائي.

وأضافت: السينما والفن هم أجمل شيء في الدنيا، فالفن هو من أعطاني كل شيء جميل أعطاني أعظم شيء وهو حب الجمهور، أشكركم من كل قلبي، وأشكر كل جمهوري الذين شجعوني وأشكر أسرتي الذين تحملوا الكثير من أجلي، حياتنا مش سهلة مليئة بالصراعات، وأنا محاربة بطبعي أدافع عن السينما وعن الفن وعن بلدي الحبيبة مصر، مصر بلد كبيرة وعظيمة وتحيا مصر.

وتابعت: عندما حضرت مهرجان اسكندرية في البدايات كنا نتسابق وكان هو المهرجان الوحيد الذي ننتظره من العام للعام، لأنه يجمعنا، كان في عشرة كبيرة كل الذين فقدناهم نتذكرهم اليوم ونتذكر ذكرياتنا معهم بالمهرجان، شكرا مهرجان الإسكندرية الذي دائما يجمع الفنون، والفنانين، الفن يعني السعادة ويعني البهجة، والشعار اليوم هو أجمل شعار الرقص والغناء فالحياة بدونها تفقد البهجة ومتعة، والفن أعطيته عمري كله لأن ليس لدي أغلى منه.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.