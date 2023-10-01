شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شيرين تسلم درع التكريم للفنان خالد زكى بمهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت الفنانة شيرين درع التكريم الفنان الكبير خالد زكي، خلال حفل افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وقال خالد زكي: حاولت أن أجد كلمات تكفي للتعبير عن مدى سعادتي بهذا التكريم ووجودي وسط هذه الكوكبة الكبيرة والعظيمة، لم أجد كلمات تكفي للتعبير، فأنا أشكر وبشدة الجمعية المصرية لكتاب والنقاد، وأشكر الناقد الأمير أباظة، والأستاذ خالد عبد الجليل، وأشكر كل من وقف بجانبي خلال رحلة خمسين عاما، وأدعو الله أن يعطيني الصحة لآخر نفس لأقف وأمثل.

ويفتتح الفيلم القصير "فطيمة" ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39، وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة، ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة.