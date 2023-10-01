حنان مطاوع بعد تكريمها بمهرجان الإسكندرية: الفن عمل لى حالة اتزان نفسى

القاهرة - سامية سيد - قامت النجمة إلهام شاهين بتكريم النجمة حنان مطاوع، في افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.

وقالت حنان مطاوع: أنا قلبي بيدق جدا وممتنة أوي يمكن مش سني صغير أوي ولكن أنا صغيرة أمام العمالقة وقدام أساتذتي وقدام كل فنان أبهجني، يمكن أنا خجولة جدا ولكن الفن إداني حاجات مهمة، عمل لي اتزان نفسي وخلاني اتجنن، وأدركت أن الإنسانية ستزداد عندما يؤخذ الفن بمحمل الجد.

وحضر حفل الافتتاح كل من: النجمة إلهام شاهين، جومانا مراد، المخرج علي بدرخان، والفنان خالد زكي، محمود حميدة، محمد رياض، عبد الرحيم كمال، المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، شيرين، ونرمين الفقي، منال سلامة، المخرج هاني لاشين وزوجته.