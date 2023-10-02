بالصور- بالـ "Valentino" الأحمر.. بلقيس تسحر الجمهور بأناقتها اللا محدودة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة الإماراتية بلقيس بأخر ظهور لها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه بدلة شيك باللون الاحمر مع معطف من دار أزياء "Valentino" وإعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، تحدثت بلقيس عن دور المرأة في الحياة وكيفية تعزيز تمكين المرأة في المجتمعات من خلال تعزيز ذواتهن وشعورهن بالثقة بأنفسهن، معتبرة ان مواقع التواصل الإجتماعي قادرة على تدمير البيوت.

وقالت بلقيس أن على المرأة: "التسلّح بالعلم والثقافة، وقضاء وقتها بما يفيدها، لا أن تضيّعه في تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة حياة المشاهير، لأنّ ليس صحيحاً كل شيء موجود عليها. أنتِ بالعكس، استغلي وقتكِ وتعلّميِ شيئاً يفيدكِ ويبسطكِ ويقوّي من ثقتكِ في نفسكِ... اجعلي ثقتكِ في نفسكِ وفي الله كبيرة، لأنّه لا يوجد شيء كامل أو مثالي... مراقبة الآخرين والسوشيال ميديا هدّمت بيوتاً ونفسيات بنات كثير".

كما أكدت بلقيس أنها مستعدة لإعادة تجربة الزواج مرة ثانية، وأنها تميل للإستقرار الأسري، وشددت على أنها لم تندم لزواجها الذي انتهى بالطلاق، لأنّه رزقها بابنها الأول.