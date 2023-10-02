بالصور- ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها مع زوجها في الجيم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين على الجمهور مع زوجها مدرب اللياقة البدنية عمر عطية من داخا الصالة الرياضية بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهر الغثنان بلوك رياضي وبرشاقة، وتفاعل الجمهور مع المنشور من خلال التعليقات معبرين عن محبتهم لـ ميرنا.



وكانت إحتفلت ميرنا نور الدين منذ فترة بزواجها من عمر عطية، وذلك في حفل أقيم في فيلا خاصة في مصر، بحضور الأهل والأصدقاء وممثلين.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، منهم الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل والمنتج أحمد السبكي، والممثلون المصريون لقاء سويدان، فريال يوسف، علي ربيع، إنجي علاء، يوسف الشريف، مصطفى بسيط، وأوس أوس وصلاح عبد الله.

