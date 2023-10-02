برفقة زوجها.. أحدث ظهور لـ ميرنا نور الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها، صورة جديدة لها وهي برفقة زوجها.

ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت بملابس رياضية.

وانهالت عليها التعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ربنا يحفظكم ويحميكم، أجمل كابل، شبه بعض أوي، ماشاء الله".

يذكر أن ميرنا نور الدين، شاركت في مسلسل "نصي التاني" وظهرت كضيفة شرف أول حلقتين من المسلسل، الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع".

ومن ناحية أخرى، شاركت في فيلم "بعد الشر" والذي عُرض بموسم أفلام عيد الفطر الماضي، وهو بطولة علي ربيع، وإخراج أحمد عبد الوهاب.