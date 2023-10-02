فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها “فهد” نُسخة عن والده شاهدوا الصور!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 03:54 صباحاً - شاركت الإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية جيسيكا عازار مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستجرام“.

جيسيكا عازار تحتفل تحتفل بنجلها

وظهرت جيسيكا في عدد من الصور مع ابنها “فهد” الذي خطف قلوب المُتابعين بوسامته ولطافته وقد شبهه كثيرون بوالده رجل الأعمال محمد صوفان.

وكان سبب إحتفال جيسكا عازار بطفلها الرضيع فهد هو ظهور أول “سن” له، حيث إلتقطت له الصور بجانب قالب كيك مكتوب عليه ” first tooth”

وأظهر الصور التحضيرات التي قامت بها جيسيكا استعدادا للإحتفال بنجلها.ولفت المتابعون جمال الديكورات التي وضعتها جيسيكا في منزلها وفخامتها.

كما لفت المُتابعون فخامة منزل جيسيكا عازار الذي يحتوي على حوض سباحة كبير يطل على منظر المدينة المهيب.

حقيقة انفصال جيسيكا عازار عن زوجها

من ناحية أخرى، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إنفصال الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار عن زوجها رجل الأعمال محمد صوفان.

بدوره نفى موقع “الفن” هذا الخبر، مشيراً الى انه إشاعة، وأن جيسيكا عازار موجودة حاليا مع زوجها وابنهما، ومن المقرر ان يعودوا الى لبنان بعد أسبوعين.

وكانت قد شاركت جيسيكا عازار الجمهور صورة لها مؤخرا حاملة ابنها “فهد”، وكتبت رسالة عن الامومة خصوصا انها تختبرها للمرة الاولى : “كنت أعلم دائمًا أن حب الأم غير مشروط ويتجاوز كل شيء ، ولكن كانت اللحظة التي حملتك فيها بين ذراعي كل هذا منطقيًا بالنسبة لي. شكراً لك يا ولدي الصغير لأنك جعلتني أمك ، ولإكمال حياتي ومنحتني أثمن الهدايا: الأمومة”.

يُذكر أن آخر ما قدمته الإعلامية جيسيكا على شاشة التلفزيون هو برنامج “فورتي” الذي عُرض على قناة mtv .

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