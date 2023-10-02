شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض وشيرين يترأسان مسابقتى الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الفنان محمد رياض، لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بالدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاقه في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، وتضم اللجنة عضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شيرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام.

أيضًا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

وتنطلق مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر وتحمل إسم النجمة إلهام شاهين، وتحمل شعار "السبنما ترقص وتغني".

ويقام حفل الإفتتاح بمكتبة الاسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى.

ووقع إختيار إدارة مهرجان الإسكندرية علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلم من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي والمنتج الفرنسي جون لوليفي .

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .