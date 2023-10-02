شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تقف بجانب صوفى تيرنر بعد طلاقها من جو جوناس.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن المغنية العالمية تايلور سويفت قامت بإعارة النجمة صوفي تيرنر شقة في مدينة نيويورك بعد انفصالها عن زوجها المغنى جو جوناس، حيث يقال إن سويفت، التي شوهدت مؤخرًا في إحدى الليالي مع نجمة سلسلة Game Of Thrones، قد سمحت مؤقتًا لتورنر وابنتيها بالعيش في شقتها في نيويورك أثناء قيامهم بتسوية ترتيبات الحضانة.

ووفقًا لموقع Page Six، تحتفظ سويفت التي واعدت جوناس سابقًا في خلال عام 2008، بشقة في تريبيكا كعقار استثماري، وقد أعطتها لتيرنر كمقر إقامة مؤقت، وذلك بعد أن وافق تورنر وجوناس على إبقاء أطفالهما مؤقتًا في نيويورك.



تايلور سويفت وصوفي تيرنر

وكانت قد قدمت تيرنر التماسًا تدعي فيه أن ابنتيهما "تم الاحتفاظ بهما بشكل غير قانوني" في المدينة من "مقر إقامتهما المعتاد في إنجلترا".

وفقًا لوثائق المحكمة (عبر NBC News)، وافق الزوجان على أمر موافقة مؤقت يمنعهما من إخراج أطفالهما "من اختصاصات محاكم مقاطعة الولايات المتحدة للمقاطعات الجنوبية والشرقية من نيويورك" في انتظار أمر آخر من المحكمة.

وفي التماسها الأصلي، قالت تيرنر إن الزوجين اتفقا على أن يتولى جوناس رعاية ابنتيهما في الولايات المتحدة أثناء قيامه بجولة مع فرقته The Jonas Brothers في يوليو الماضى، بينما تقوم هي بتصوير مسلسل جديد في المملكة المتحدة.

وزعمت تيرنر، التي خططت للعودة إلى إنجلترا هذا الشهر مع ابنتيهما، أن جوناس رفض تسليم جوازات سفر الطفلتين عندما حاولت استلامهما.

وعارض متحدث رسمى عن جوناس هذا الادعاء، مدعيًا أن تيرنر كانت على علم بالأمر الصادر عن محكمة فلوريدا والذي "يمنع كلا الوالدين من نقل أطفالهما" بعد أن تقدم بطلب الطلاق.

وأعلن تيرنر وجوناس انفصالهما رسميًا في سبتمبر الماضي على موقع الصور إنستجرام، حيث وصفاه بأنه "قرار موحد".