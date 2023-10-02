شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يشارك فى احتفالات الأوبرا بذكرى نصر أكتوبر يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان أحمد جمال حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة ونصف مساء، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، ضمن احتفالات دار الأوبرا بمناسبة اليوبيل الذهبي 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، مع الفرقة القومية العربية للموسيقي تحت قيادة المايسترو د.مصطفى حلمى.

وبمشاركة نجوم الفرقة القومية العربية للموسيقية خلال الحفل حيث يغنى الفنانون سارة ذكى، إيناس عز الدين، أحمد سعيد، أحمد عصام، ومن المقرر أن يتم تقديم العديد من الأغانى الوطنية القديمة والحديثه المناسبة للاحتفالية.

وفى سياق متصل يحيى أحمد جمال، حفلاً غنائياَ ضمن احتفالات مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر المقبل، بمحافظة قنا، ويقدم خلال الحفل مجموعة من الأغانى الوطنية إضافة إلى أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وشارك الفنان أحمد جمال مؤخراً مجموعة من أغنياته فى حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر في جامعة حلوان، حيث قدم باقة من الأغانى، والذي انطلق بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية.

وقدم الفنان أحمد جمال عددا من الأغنيات الجميلة التي أثارت إعجاب الحضور من كافة الجامعات المصرية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، وغنى مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وأعرب المطرب أحمد جمال مؤخراً، عن سعادته بردود الفعل على أغنيته الأخيرة "أنا اشتريت" الذى تعاون فيها مع المؤلف مصطفى حدوته، فيما لحنه جمال بنفسه، وقال خلال تصريحات لموقع الخليج 365: "خلال الفترة الحالية نحاول طرح سينجل كل شهر بالتزامن مع فترة الصيف بشكل خاص".



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