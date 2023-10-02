بريتني سبيرز تبرر أفعالها: "أحاول تقليد شاكيرا"

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة العالمية البالغة من العمر 41 عامًا بريتني سبيرز القلق في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال مشاركة مقطع فيديو لها وهي ترقص بسكينين كبيرتين، ودفع الفيديو بعض المعجبين إلى استدعاء الشرطة إلى منزلها لإجراء فحص صحي.

وقال مصدر للمنفذ إن الرد على الفيديو كان مبالغًا فيه وشدد على أن بريتني "بخير".

وأصدرت ردها الخاص على الموقف وكشفت بالضبط عن سبب تحميل المقطع.

وكتبت بريتني إلى جانب مقطع فيديو آخر لها وهي ترقص بالسكاكين المثيرة للجدل: "أعلم أنني أخافت الجميع بمنشوري الأخير، لكن هذه سكاكين مزيفة استأجرها فريقي من. هذه ليست سكاكين حقيقية. لا داعي للقلق أو الاتصال بالشرطة".

وتابعت، كاشفة أنها كانت تستمد الإلهام ببساطة من شاكيرا، التي أخرجت السكاكين أثناء أدائها في حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2023. "أحاول تقليد إحدى الفنانات المفضلات لدي شاكيرا.. أداء ألهمني !!! تحية لنا نحن الفتيات السيئات اللاواتي لا يخشين تجاوز الحدود والمخاطرة".