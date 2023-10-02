نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها لموسم رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة نيللي كريم عن مشاركتها بموسم رمضان المقبل بمسلسل “فراولة” والذي يأتي في 15 حلقة فقط، وقد أعلنت الفنانة نيللي كريم بأن مشاركتها بمسلسل قصير يعود إلى أن الأعمال المكونة من 30 حلقة تحتوي على العديد من المشاكل والتي يأتي من أبرزها عدم اكتمال السيناريو قبل التصوير.

وخلال لقائها ببرنامج “أسرار النجوم” على إذاعة” نجوم FM” من تقديم إنجي علي، قالت الفنانة نيللي كريم بإنها ستشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل 15 حلقة، وبعنوان “فراولة” مؤكدة بأنها ستقدم شخصية كوميدية وهي شخصية “فراولة” خلال أحداث المسلسل كما أضافت بأنها سعيدة بأن المسلسل مكون من 15 حلقة فقط، حيث أن المسلسلات التي تأتي أحداثها بـ30 حلقة يكون فيها مشكلة عدم إكتمال كتابة حلقات المسلسل قبل التصوير مما يجعل فريق العمل يقع تحت ضغط الوقت وتسليم الحلقات خلال التصوير وعرضها بنفس الوقت.

وأكدت الفنانة نيللي كريم خلال اللقاء بأن الدليل على نجاح المسلسلات التي يتم تقديمها خلال 15 حلقة فقط هو نجاح الفنانة منى زكي بموسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “تحت الوصاية” والذي تم عرضه بجودة عالية.

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم قدمت خلال الفترة الماضية أحدث أفلامها السينمائية فيلم “فوي فوي فوي” والذي شاركها بطولته الفنان محمد فراج، وعلى مستوى الدراما التلفزيونية فقط شاركت الفنانة نيللي كريم بموسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “عملة نادرة” والذي شاركها في بطولته الفنان السوري جمال سليمان وجاء المسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.