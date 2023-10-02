في اللحظات الأخيرة: انسحاب جمال سليمان من لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل دقائق من بدء حفل افتتاح الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أرسل الفنان السوري جمال سليمان رسالة اعتذار عن تواجده بلجنة تحكيم المسابقة الدولية، بسبب تواجده في العراق لحضور حدث تم تأجيل فعالياته التزاماً بالحداد على ضحايا قاعة الأعراس المحترقة.

وأكد جمال سليمان في رسالته أنه متواجد في العراق، وكان من المتوقع عودته إلى مصر يوم 30 سبتمبر، ولكن نظرا لحريق مدينة الحمدانية الذي هزّ الوطن العربي وأدى لوفاة أكثر من 100 ضحية و1580 مصابا، جرى تأجيل الحدث الذي سافر «سليمان» من أجله، وهو ما عطل عودته للقاهرة.

وتضم لجان التحكيم كل من: الفنان جمال سليمان، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، وعضوية كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي، والمنتج الإسباني خوانما باجو، ولم يعرف من سيحل محل النجم السوري.

وانطلقت منذ دقائق وقائع حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ 39 مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري وتحمل اسم النجمة إلهام شاهين، وتشهد عدة تكريمات محلية وعالمية، مع احتفال خاص بمئوية عدد من رواد الفن المصري من بينهم محمود مرسي وتوفيق الدقن، وتقديم ماستر كلاس لعدد من أشهر نجوم التمثيل والإخراج، إضافة إلى تدشين قائمة أفضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية.

ويقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت “لسه الأغاني ممكنة”، وهو فكرة وإخراج محمد مرسي، وألحان وتوزيع محمد مصطفى، وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، وتصميم الاستعراض لـ محمد ميزو، فيديو وإضاءة محمد المأموني، وأشعار محمد مخيمر، ومخرج منفذ محمد طوسون، ومكياج وملابس مارينا مجدي.

ووقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية على الفيلم القصير فاطيما، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ39، وهو من إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة.

ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلما من 25 دولة وتم استحداث مسابقة جديدة، هي مسابقة خاصة للفيلم المصري، بعد غياب مصر عن المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل، إضافة إلى مسابقة خاصة لأفلام الشباب، والتي كانت تقتصر فيما مضى على أفلام الطلبة.