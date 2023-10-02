ما حقيقة حمل أنوشكا شارما بطفلها الثاني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كانت هناك بعض التكهنات منذ فترة بأن أنوشكا شارما وفيرات كولي يتوقعان طفلهما الثاني معاً، وقد أُثيرت هذه الشائعات لأول مرة عندما لاحظ محبو الممثلة أنها لم تظهر علناً في الآونة الأخيرة وأنها كانت غائبة أيضاً عن مباريات زوجها فيرات. والآن، تزعم أحدث التقارير أن الشائعات صحيحة بالفعل.

وذكرت صحيفة Hindustan Times أن أنوشكا شارما حامل بطفلها الثاني من زوجها فيرات كولي، ومن المرجح أن تكون في الثلث الثاني من حملها. ونقلت الصحيفة نفسها عن مصدر قوله: “أنوشكا تنتظر طفلها الثاني. مثل المرة الأخيرة، سيشاركان الأخبار رسمياً مع العالم في مرحلة لاحقة”. وحول عدم ظهور الممثلة علناً، قال المصدر: “هذه ليست صدفة. إنها تبتعد عن أعين الجمهور لتجنب التكهنات. على الرغم من أن الشائعات قد أثيرت في وقتٍ سابق، إلا أنها انتشرت بعد مشاركة أنوشكا لمحة من احتفالاتها الدينية”.

ونقل التقرير عن مصدر آخر قوله :إن المصورين رصدوا الزوجين مؤخراً خارج عيادة الولادة في مومباي لكنهما طلبا عدم التقاط صور لهما. ونقل عن المصدر قوله: “لقد طلبا من المصورين عدم نشر صورهما، مع وعد بإصدار إعلان قريباً”.

تزوجت أنوشكا شارما وفيرات كولي في عام 2017 في حفل جمع الأهل والأصدقاء في إيطاليا. لقد رحبا بطفلتهما الأولى؛ فاميكا، في يناير 2021. عندما وُلدت فاميكا، أراد الزوجان إخفاء وجهها عن أعين الناس. قال فيرات ذات مرة: “لقد قررنا عدم تعريض طفلتنا لوسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تفهمها وتتخذ قرارها بنفسها”. وبالمثل، فقد احتفظ الزوجان بخبر حمل أنوشكا سراً حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، ستظهر أنوشكا قريباً في Chakda’Xpress، وهو فيلم سيرة ذاتية للاعب الكريكيت الهندي السابق جولان جوسوامي.

وقد تحدثت شارما مؤخراً عن رحلتها لتصبح أماً وكيف تمكنت من تصوير Chakda Xpress، وهو أول مشروع لها بعد ولادة ابنتها فاميكا، حيث قالت لـGrazia India “لقد جعلتني الأمومة داخلياً شخصاً أكثر ثقة بالنفس- أشعر أنني أكثر ثقة كشخص. إنه شيء حقيقي جداً، رعاية إنسان آخر، ووضع الطفل في المقام الأول في كل شيء. أريد أن أذكر هذا، أنه من المهم جداً أن يكون هذا التواصل مع طفلك. أنا أعمل كثيراً وأفعل كل شيء من أجلها، وأنا أستمتع بالقيام بذلك، لذا فإن الرابطة مميزة جداً. أشعر أنها تتحول إلى فرد آمن”. وأضافت: “أنا سعيدة بذلك”.