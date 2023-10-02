هل توافق ياسمين صبري على استخدام شخصيتها درامياً بالذكاء الاصطناعي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن موافقتها على استغلال شخصيتها في تقديم أعمال فنية بواسطة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن المستقبل محسوم لهذه التقنية لأنها أكثر كفاءة من البشر -حسب قولها- وقالت وأنها ستوقع على حقوق الملكية لاستخدام شخصيتها في صناعة الدراما.

ياسمين بدت متوافقة مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر، على عكس آراء أغلب المنتمين لصناعة الفن والإعلام، وقالت خلال مشاركتها في ندوة بعنوان “مستقبل الإعلام مع الذكاء الاصطناعي” ضمن فعاليات اليوم الأول لـ منتدى الإعلام العربي: إن الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر كفاءة من الإنسان خلال الفترة المقبلة.

وتساءلت الفنانة ياسمين صبري خلال جلسة: هل سيغير الذكاء الصناعي من مستقبل الدراما العربية؟ وردت مؤكدة أن المستقبل سيكون لاستخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط في الدراما، بل في أمور الحياة كافة.

وردا على سؤال ماذا لو كان بيدك حذف بعض الأخبار عن غوغل بواسطة الذكاء الاصطناعي أي خبر ستحذف؟ قاطعت ياسمين مقدم الندوة وطلبت عدم طرح أي سؤال شخصي، وقالت إنها لن تحذف شيئاً، لأن الصحافة حرّة بتناول ما تشاء من أخبار، وهي رضيت أن تكون أخبارها متداولة منذ أن وطأت عالم النّجومية.