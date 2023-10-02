من مصر إلى العالم.. أصالة تبدأ بإطلاق ألبومها الجديد “لحقت نفسي”

بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على من مصر إلى العالم.. أصالة تطلق ألبومها الجديد “لحقت نفسي” مغلقة

متابعة بتجــرد: بعد أيّام من التشويق، طرحت النجمة أصالة يوم الأحد 1 تشرين الأول/ أكتوبر، الجزء الأول من ألبومها المصري الجديد “لحقت نفسي” عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الجزء الأول من الألبوم يتضمن 6 أغاني، وهي “فوق، الأخبار الحلوة، رجل مثالي، مارس أبريل، لما بنتجاهل وأخيرا أغنية مانجا”.

وأعلنت عن صدور الجزء الأول من الألبوم بفيديو تشويقي تضمن مقاطع من الأغنيات، نشرته عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت قائلةً: “بإمكانكم الآن الاستماع إلى الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي‬ الذي يتضمن 6 أغاني”.

فور صدور أغنيات الألبوم، أحدثت أصالة ثورة عبر المنصات المختلفة، إذ حققت ملايين الاستماعات والمشاهدات في وقت قصير جدًا.

كما انهالت التعليقات من كل حدب وصوب مثنيين على اختيارات أصالة لأغنيات الألبوم، واصرارها على الاستمرار في تراكم الألبومات من أجل أرشيفٍ فني يليق بالمكتبة الموسيقية العربية والتاريخ الفني المعاصر. هذا بالاضافة إلى الجرأة في اختيار المواضيع والألوان الغنائية المعاصرة حيث أكّدت مرة جديدة أنها نجمة متلونة بكل ألوان الإبداع وفنانة ذكية عرفت كيف- وخلال مسيرة طويلة ومشرّفة- أن تجدد نفسها وتلامس الاستثنائية من كل جوانبها.

وجاءت أغنيات الجزء الأوّل من ألبوم “لحقت نفسي” على الشكل التالي:

‏أغنية “فوق”، من كلمات الشاعر الغنائي عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمد ياسر.

أغنية “الأخبار الحلوة”، من كلمات الشاعر الغنائي محمود سليم، ألحان كريم أحمد وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

أغنية “رجل مثالي”، من كلمات الشاعر الغنائي محمد إبراهيم، ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

أغنية “مارس أبريل”، من كلمات الشاعر الغنائي عليم، ألحان نور عزالعرب توزيع موسيقي أحمد المغربي.

أغنية “لما بنتجاهل”، من كلمات الشاعر الغنائي محمود كلازا، ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.

أغنية “مانجا”، من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال وتوزيع موسيقي توما.