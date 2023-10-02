ممثل مصري بطل فيديو كليب لطيفة الجديد "سحابة صيف"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري تامر علي أحمد، في فيديو كليب أغنية الفنانة التونسية لطيفة "سحابة صيف" الذي أطلقته يوم الأحد الفائت، كبطل للعمل اللافت تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي.



أما عن قصة الكليب، فهي حول علاقة حب تجمع الثنائي وسط أجواء صيفية مع الاشارة الى انه التعاون الثاني بين تامر والمغازي بعد ان اجتمعا في مسلسل "السجل الأسود" الذي لا يزال قيد التصوير.

وكان قد قدّم الممثل تامر علي أحمد عدة أدوار خلال الموسم الرمضاني المنصرم حيث لعب شخصية فاروق الطوبجي في مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وشخصية المحامي في مسلسل حضرة العمدة لبطلته روبي، وجسّد دور القناص في الملحمة الدرامية سره الباتع للمخرج خالد يوسف ودور طبيب في مسلسل حرب من بطولة أحمد السقا ومحمد فراج. كما يستعد تامر خلال الفترة الراهنة لتصوير عدة أدوار بين مصر ولبنان في مسلسلات ستُعرض عبر الشاشة الفضية والمنصات الرقمية، فضلاً عن تجربة سينمائية ستبصر النور قريباً