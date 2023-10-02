راغب علامة : " الخبر حزين والمشهد مؤلم "

ميرنا وليد - بيروت - شهدت مصر حادثة مؤسفة، وهي اندلاع حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية اليوم، وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن إصابة 38 شخصاً في الحادث.
قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي التهم المبنى بالكامل.
الفنان اللبناني راغب علامة عبر عن تعاطفه مع ضحايا الحادث، حيث كتب على صفحته :"يا رب احفظ سكان الاسماعيلية.. الخبر حزين و المشهد مؤلم. نسأل الله السلامة و الأمان للجميع و نتمنى الشفاء العاجل للمصابين!سلامتك يا مصر".
وأصدر وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، طلباً بتشكيل لجنة من الاستشاريين، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
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