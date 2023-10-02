ميرنا وليد - بيروت - خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة الباريسي، ارتدت الفنانة اللبنانية مايا دياب فستاناً على شكل قلب، وهو فستان قصير أسود من الريش بتوقيع المصمم جان لويس صبجي.

وجاءت الإطلالة غريبة، وجميلة في الوقت نفسه وعبر متابعون مايا عن إعجابهم بالإطلالة وتميزها وهذا الأمر ليس غريب عن مايا حيث أنها دائماً تختار التصاميم المميزة والخارجة عن المألوف.

واختارت مايا حذاء عالي الكعب كلاسيكي باللون الأسود، ولفت الأنظار العقد البارز حول عنقها.

كما وضعت "بندانة" على رأسها لونها أسود، وتلاءم موديل الشعر مع الإطلالة بشكل كبير.

كانت هذه تفاصيل خبر قلب أسود غريب يغطي مايا دياب في أسبوع الموضة الباريسي ..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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