أصدقاء كورتني كارداشيان يشتكون منها بإستمرار وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - كذبت نجمة برنامج الواقع الأميركية كورتني كارداشيان ادعاء شقيقتها نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان بأن هناك محادثة جماعية من الكارهين السريين الذين يثرثرون جميعًا على كورتني.



ونفت هذه الإدعاءات كورتني وقالت: "أعضاء تلك الدردشة هم كيم وكلوي وكيندال وكايلي. أُغلقت القضية". يبدو أن كورتني قامت بتسجيل الدخول مع أصدقائها الفعليين... وبدأت محادثة جماعية جديدة معهم.

لقد نشرت صورة لمحادثتهم، ومن الواضح أنهم مؤيدون لكورتني. أيضًا، يبدو أن الناس كانوا يتصلون بأصدقائها ويسألون عما إذا كانوا ضمن مجموعة المزعومة، ويبدو أنهم جميعًا ينكرون ذلك.

وبالطبع، السبب وراء مناقشة هذا الأمر هو أن كيم زعمت في البرنامج أن بعض رفاق كورتني كانوا يتقربون منها سرًا ومع أفراد عائلتها الآخرين للتعبير عن شكاواهم بشأن كورتني.

ولقد جعلت كيم الأمر يبدو دراميًا جدًا أيضًا ... قائلاً: "-" جميع أصدقائك يتصلون بنا للشكوى. سواء كنت تعتقد أنهم هم من يذهبون إليك، فإنهم جميعًا يأتون إلينا على الجانب، ويقولون لنا العكس".

وأضافت: "نحن جميعًا في حيرة من أمرنا، ونحن في دردشة جماعية تحمل اسم "ليست كورتني" لذا فنحن نعرف، وعلينا أن ننقل ما يقوله أصدقاؤك إلينا، وعلينا معرفة سبب كونك شخصًا مثل هذا. شخص مختلف ولماذا لديك هذا الثأر."