شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلة قرابة ماجدة الخطيب بالفنان الراحل زكى رستم فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب التي تعد من أبرز الفنانات ممن اشتهرن بمسيرتهن الفنية الطويلة ما بين السينما والدراما، ولكن ربما لا يعرف الكثيرون بشأن صلة قرابتها بالفنان الكبير الراحل ذكى رستم والذى نسلط الضوء عليها بالسطور التالية.

الفنانة الراحلة التي ولدت يوم 2 أكتوبر من عام 1943 يعد الفنان زكى رستم هو خال والدتها، وقد حرص على مساعدتها كثيرًا في الوسط الفني.

ومن أفلامها الشهيرة أيضًا "قنديل أم هاشم"، "معسكر البنات، "بيت الطالبات"، "بنت من البنات"، "الست الناظرة"، "نصف ساعة جواز"، "لعبة كل يوم"، "الشوارع الخلفية"، "الحب تحت المطر"، "أخواته البنات"، "أفواه وأرانب"، "حبيبي دائما"، "حكمت المحكمة"، "أمهات في المنفى"، "مملكة الهلوسة"، "غدا سأنتقم"، "الهروب من الخانكة"، "العوامة 70"، و"حدوتة مصرية".

وفى الدراما التليفزيونية شاركت ماجدة الخطيب في مسلسلات "العصيان"، "ريا وسكينة"، "بنت بنوت"، "حضرة المتهم أبي"، "قلب الدنيا"، "المنصورية"، "زهرة في الأرض البور"، "أحلام البنات"، "بطة وأخواتها"، "شمس يوم جديد"، "نعتذر عن هذا الحلم"، "أمانة يا ليل"، "حد السكين"، "زيزينيا"، و"الإمبراطور"، و"امرأة من الصعيد الجواني".

تزوجت الفنانة ماجدة الخطيب خلال حياتها مرتين، الزوج الأول كان أحد رجال الثورة وهو محمد رياض لكنها لم تستمر معه وانفصلت دون أن ترزق بأطفال، وفي عام 1974 تعرفت على رجل الأعمال السكندري مدحت الهواري وتزوجت منه ورغم محاولات كثيرة لإنجاب أطفال إلا أنها لم تستطع وانفصلت عنه في عام 1976.