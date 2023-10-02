سهر الصايغ تعود إلى دراما رمضان بعد غياب عامين

الفنانة سهر الصايغ تستعد حالياً للدخول لتصوير مسلسل جديد لتخوض به موسم دراما رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ قدمت دور مليكة في الجزء الثاني من "المداح" الذي عرض في رمضان 2022.

المسلسل الجديد يحمل اسم "قلع الحجر"، والذي يعيد المخرج حسني صالح، للسباق الرمضاني بعد غياب ما يقرب من ثماني سنوات.

ويشارك في مسلسل "قلع الحجر" العديد من الفنانين، وهم: سهر الصايغ، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، مفيد عاشور، مدحت تيخة، محمود الجابري، بهاء ثروت، سميرة عبد العزيز، سميرة صدقي، أحمد الشافعي، مروة عبد المنعم، لقاء سويدان، وهو من تأليف أحمد وفدي، وتحت قيادة المخرج حسني صالح.

المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية وقعت في منطقة من صعيد مصر، وتدور أحداثه في إطار درامي، بين منطقتي قمولة بالصعيد والنوبة بمحافظة أسوان، حيث يتطرق إلى حقوق المرأة المهدرة في تلك المناطق.

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