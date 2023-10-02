بالصورة - ما معنى وشم رحمة رياض الجديد؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض السر وراء وشمها الجديد الذي رسمته على ذراعها اليسرى، وهو عبارة عن 3 أرقام "999"، وقالت رحمة رياض إنها رسمت هذا التاتو قبل فترة قصيرة ومعناه فصل جديد في حياتها.



والوشم مرتبط بإيجاد الشغف الحقيقي للإنسان في الحياة، إذ يعني الوصول إلى نهاية الدورة، وبداية مرحلة جديدة في الحياة وتحقيق الأهداف والأحلام.

وكانت قد كسرت الفنانة العراقية رحمة رياض بأغنيتها الجديدة التي طرحتها على يوتويب على طريقة الفيديو كليب بعنوان "حلو هالشعور"، حاجر المليون و400 ألف مشاهدة، بعد أقل من 4 أيام على طرحها.

وتزامن نجاح الأغنية مع نيل رحمة جائزة الموريكس دور كأفضل فنانة عربية للعام 2023، التي جاءت تتويجاً لنجاحاتها الفنية وكذلك في تقديم برامج المنوعات والمهرجانات التي تميّزت بأسلوبها المختلف وأغنى مسيرتها.