ترافيس باركر يكشف عن معاناته من هذا المرض المزمن

ميرنا وليد - بيروت - يثبت الموسيقي الأميركي ترافيس باركر أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحبطه، وقال عازف الدرامز Blink-182 - الذي ينتظر حاليًا طفله الأول من زوجته نجمة برنامج الواقع كورتني كارداشيان إنه عانى مؤخرًا من نوبة من ألم العصب الثلاثي التوائم، وهو اضطراب ألم مزمن يتضمن "ألمًا مفاجئًا وشديدًا في الوجه"، وفقًا للمعهد الوطني للصحة.

الاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

يمكن أن تشمل أعراض ألم العصب الثلاثي التوائم ألمًا شديدًا، عادةً على جانب واحد من الوجه، مع استمرار النوبات ما بين بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق. الأعراض الأخرى هي الخدر أو الخفقان أو الإحساس بالحرقان.

وعادة ما يحدث ألم العصب الثلاثي التوائم بسبب إصابة العصب أو آفة العصب، ولكن يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لمرض التصلب المتعدد وحالات أخرى، في الموقع.

وكان ترافيس (47 عاما) صريحا بشأن معركته مع هذا الاضطراب، مشيرا في عام 2017 إلى أنه يوصي بالوخز بالإبر للآخرين الذين يعانون من هذه الحالة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الحادثة هي المشكلة الصحية الوحيدة التي واجهها ترافيس في الأيام الأخيرة، وسط استراحة من جولة فرقته الأوروبية، وصرح: "لقد أصبت الأسبوع الماضي بفيروس كورونا، ونوبة من ألم العصب الثلاثي التوائم، وقناة الجذر. وهذا يعني أنني أستطيع التعامل مع أي شيء يرميه الله في وجهي".