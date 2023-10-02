منى واصف في الدراما الإجتماعية السورية من جديد

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المخرج السوري مؤمن الملا للبدء بتصوير مشروع درامي جديد تحت عنوان "أغمض عينيك" يجمع باقة من الممثلين السوريين على رأسهم السنديانة الدمشقية منى واصف الى جانب عبد المنعم عمايري وأمل عرفة وفايز قزق وأحمد الأحمد ووفاء موصللي وحلا رجب وغيرهم.

المسلسل من نوع الدراما السورية الاجتماعية يتم تصويره بالكامل في دمشق وهو تأليف أحمد الملا ولؤي النوري. وكان اعلن المخرج الملا عن مشروعه وهو يحتفل في منشور بمناسبة عيد ميلاده مروجاً للعمل الجديد: "إلى عامي الجديد، لحظة أهدت الوجود إليّ في فجر من أيلول، وكل عام وأنا على موعد مع الورق الأصفر، والثوب الجديد، إنه الخريف.. فيه تترقب السطور كلمات جديدة.. وها أنا ذا أستعد لإطلاق المشروع الدرامي (أغمض عينيك).. وحكاية لم تُحكَ بعد".

وكانت آخر مشاركات منى واصف في مسلسل الهيبة في اجزائه الخمسة في اطار الدراما اللبنانية السورية المشتركة.

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