ميرنا وليد - بيروت - فاجأت طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، أنجيلا بشارة، المتابعين بعدما شاركت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبارات عبر خاصية القصص السريعة وكتبت: "المشكلة اذا حكيت بتكون نهايتك" وتابعت: " سكتت كتير بس المنيح ما بيّن معك"

هذه الجمل أثارت الجدل اذ اعتبر كثر انها موجهة الى طليقها الفنان وائل كفوري خصوصا ان مشاكل عديدة طرأت بينهما منذ طلاقهما قبل سنوات حتى اليوم مع الاشارة الى ان ذلك غير مؤكد اذ انها لم تذكر اسم الشخص المعني بهذه الكلمات.

كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري بأقوى تصريح : "المشكلة إذا حكيت بتكون نهايتك..." لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.