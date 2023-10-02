ما ثمن فستان إليسا الذي شبهه الجمهور بقميص النوم ؟

ميرنا وليد - بيروت - كانت الفنانة اللبنانية إليسا قد نشرت مجموعة من الصور بفستان أسود كان قد عرضها للكثير من الإنتقادات، بسبب تشبيهه بقميص النوم، وكتبت إليسا تعليقاً على الصور :"مرحباً أكتوبر".



فستان إليسا من تصميم العلامة التجارية ANINE BING وسعره 500 دولار أميركي.

وفي تفاصيل قصة الفستان كانت قد ظهرت إليسا وهي تدخل من باب إحدى الغرف وقد ارتدت فستاناً من الساتان تصميمه أشبه بقميص النوم وتركت شعرها الذي صففته على شكل خصل متموجة منسدلاً وذلك في مقطع فيديو شاركته بصفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وتلقت إليسا ردود فعل متباينة من المتابعين الذين انقسموا بين مشيد ومنتقد، إذ إن عدداً منهم لم تعجبه إطلالتها فاعتبروا أن ظهورها بقميص نوم كما وصفوا ليس لائقاً فيما أثنى البعض الآخر على جمالها.