الليلة في "واحد من الناس".. سامح الصريطي يتحدث عن أزمته الصحية ووفاة زوجته وبطولات والده في ثورة ١٩١٩

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين يستضيف د. عمرو الليثي الفنان القدير سامح الصريطي وابنته الفنانة ابتهال الصريطي ، ويكشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة ، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب وعن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل "رمضان والناس "

كما يتحدث عن والده الذي شارك في ثورة 1919 وتعرض للموت مرتين، وعلاقته بأمه، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بوضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمي في أحد دور رعاية المسنين

ويتحدث الصريطي عن تجربته مرضه الصعبة في آخر سنتين وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركته في عروض ساقية الصاوي، وأول مرة تقف على خشبة المسرح في مسرحية ( يا عزيز عيني)، وعن شخصيتها بمسلسل "سابع جار"، كما تغني مع والدها خلال الحلقة

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الاثنين على شاشة الحياة