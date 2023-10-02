تحذير من زياد الرحباني يشعل النزاع حول أعمال "الأخوين رحباني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، وشقيقته ريما، رفضهما التام إعادة تقديم أي من أعمال الأخوين رحباني "عاصي ومنصور" بدون الحصول على إذن مسبق منهم.

زياد وشقيقته، في بيان نشر عبر صفحة ريما، على موقع فيسبوك، أشاروا أيضا في التحذير إلى ورثة عمهم الموسيقار منصور الرحباني.

وجاء في البيان: "إن ورثة عاصي الرحباني مُمثَّلين بِ زياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني يُعلنون رَفضَهم التام لقيام أيٍّ كان، حتَّى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل و/أو تصوير و/أو تكييف و/أو توزيع أيّة أعمال فنّية تعود للأخوين رحباني، أو زياد رحباني بدون موافقتهم، كما وأنَّهم يُحذّرون من منح أيّة أذونات أو إجازات للغير من طرف واحد تعود لأصحاب الحقوق مُجتمعين، وذلك إن كان في لبنان أم خارجه ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة، لذا اقتضى التوضيح".

ويأتي البيان الصادر باسم زياد وريما، أبناء المبدع اللبناني الراحل عاصي الرحباني، بعد نزاع دام سنوات، ووصل ساحات المحاكم، مع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، وأشقائه عدي، ومروان "أبناء المبدع الراحل منصور الرحباني"، حول استغلال أعمال الرحبانية، حقوق الأداء العلني.