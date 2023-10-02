أبرزهم حكيم وأحمد سعد.. خريطة احتفالية نصر أكتوبر بمشاركة أكثر من ٢٥ مطربًا ومطربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بالذكرى 50 لنصر أكتوبر 1973، يشارك نخبة من نجوم الأغنية في مقدمتهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، بالغناء اليوم في مختلف ميادين مصر، بالقاهرة والإسكندرية، ودمنهور.

ويشهد ميدان الجلاء في منطقة الدقي، تقديم المطربين إيهاب توفيق، وحكيم، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، مجموعة من أغانيهم الوطنية.

وأمام متحف الحضارات، في منطقة الفسطاط، يشارك 7 نجوم بالغناء، وهم حميد الشاعري، و هشام عباس، ورامي صبري، و عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ورضا البحراوي، والمطربة بوسي.

وفي منطقة مصر الجديدة، يشهد ميدان الكوربة، حفل يشارك به 11 من نجوم الأغنية، في مقدمتهم أحمد سعد، وهم رامي صبري، ومحمود الليثي، وعبدالباسط حمودة، ورضا البحراوي، وساندي، وبوسي، ومحمد عدوية، ومحمد نور، ومينا عطية، ومصطفى حميدة.

وفي ميدان جلال قريطم بدمنهور، يشارك المطرب مصطفى قمر، بالغناء مع كل من: مصطفى شوقي، وحمادة هلال، والمطربة هدى.

ويقدم المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغانيه في ميدان القائد إبراهيم بالاسكندرية، بمشاركة الفنان عصام كاريكا.

وفي طنطا، يشارك المطرب الشعبى رضا البحراوي، بالغناء في الاحتفالية ، مع المطربين محمد شارد، وسيف مجدي.