"ناس معقدة".. غادة عبدالرازق ترد على منتقدي تحدثها باللغة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة غادة عبدالرازق على منتقدي تحدثها باللغة الإنجليزية بعد نشر صور لها، خلال تواجدها في فرنسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت غادة في تعليقها: "النبي كل واحد يخليه في نفسه، أنا بكتب الإنجليزي كده أنا حرة، اللي مش عاجبه ميدخلش عندي ناس معقدة ومن هنا ورايح مافيش نجم أو فنان مصرى هيقبل الإهانة وقلة الأدب من ناس .. الأدب".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور مابين مؤيد ومعارض وجاءت كالتالي: "خليهم يقولوا اللي بدهم إياه، الأماكن التي تتواجد فيها غادة عبد الرازق تسير تساؤلات الجميع، مو انتقاد بس اتقبلي سنك، أنا بحبك جدا وسيبك منهم، أنتي قمر في كل حالاتك".

وعرض للفنانة غادة عبد الرازق مؤخرًا مسلسل "حدث بالفعل" بطولة كريم فهمي، ماجد المصري، محمود عبدالمغني، بسمة، سلمي أبو ضيف ومن تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي.