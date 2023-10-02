مايا دياب جريئة في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت مايا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت في الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان أسود من الريش على شكل قلب.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "ماحدا يلبس أسود من بعدك، مافي ديفا من بعدك، جمالك يعقد، مايا فنانة وملكة وصوت حلو، ماشاء الله لابسه قلب أسود مثل عدوينك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايا دياب أغنية "تقلان"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وأغنية "تقلان" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج جو بو عيد.