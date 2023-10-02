هيدي كرم داخل "حمام السباحة" في أحدث ظهور والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت هيدي في الصورة بملابس البحر، داخل "حمام السباحة"، وعلقت: "أزرق أزرق".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "كيوت، عيوني، يا عمري على القمر اللي منور، قمر وعنوان الجمال، صباحك ياسمين، القمر، منورة ياقمري، عيونك بحر أزرق جميل".



وشاركت "هيدي كرم" مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية وتعاونت خلالها مع نخبة من نجوم الفن منها مسلسل "ورا كل باب"، مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45"، مسلسل "فارس بلا جواز"، فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

يذكر أن آخر مشاركات هيدي كرم كانت بمسلسل "الاختيار 3: القرار" وعرض بموسم دراما رمضان لعام 2022.