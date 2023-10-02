شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: كنت هابطل تمثيل بعد ما عملت 100 فيلم بس أنا مجنونة بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39، وأدارها رئيس المهرجان الأمير أباظة وبمشاركة محرر كتاب إلهام شاهين الكاتب أشرف غريب، أنا عملت 101 فيلم، وبعد ما عملت الأفلام دى قلت أبطل لأني مش هلاقي حاجة أعملها، فقلت المفروض أبطل من غير ما أقول أني اعتذرت، بس أنا مجنونة بالفن.

َتابعت إلهام شاهين: أنا عملت مسلسل الفريدو، رغم أنا مش بتمحمس للتليفزيون وبحسب نفسي على السينما، وقالولي 10حلقات بس، لما قالي الدور مريضة زهايمر فقررت امضي علطول، فبقيت ألاقي مواضيع جديدة كتير ومحدش تطرق لها وأنا سعيدة بتاريخي الكبير.

وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة إلهام شاهين، منهم نرمين الفقي، شيرين، أمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية سهير شلبي.

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضًا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .