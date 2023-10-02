شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: تعرضت للموت أكثر من مرة وفقدت الوعي بسبب نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بفعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أنا عمري ما خفت من أي بشر أيًا كان قيمته وأيًا كان مكانته" مضيفة: "أحببت شخصية سوسو بمسلسل ألفريدو جدًا، وتفاعلت معها، يمكن سبب تفاعلي بسبب معاشرتي للبعض ممن أصيبوا بهذا المرض سواء بالوسط الفني أو من خارجه".

وتابعت شاهين: مسرحية كاليجولا التي ذكرتها زميلتي العزيزة سلوي محمد علي، هي من أحب المسرحيات التي قدمتها، وكانت أول إنتاج لأكاديمية الفنون وتذكرت موقف طريف، تلك المسرحية كانت من إخراج سعد أردش وكانت أول مسرحية تقدم علي مسرح الأوبرا لمدة عشر أيام، وبعدها قمنا بعرضها في قاعة سيد درويش، ثم سافرنا إلى إسبانيا وفوجئنا في نهاية العرض بتصفيق من الناس.

وروت إلهام شاهين عن كواليس أخرى فى المسرحية وقالت: "في أحد الليالي، الفنان نور الشريف اندمج جدًا وكان المشهد الأخير مفروض يقوم بقتلي، ونور كان يقوم بخنقي وهو يؤدي مونولوج طويل، ولكنه اندمج وكان بيخنقني بجد، حتي أنني فقدت الوعي بعد نهاية العرض، كما أنني تعرضت للحرق والغرق في فيلم "أنهم يسرقون عمري" وحوادث أحصنة ، فأنا تعرضت للموت أكثر من مرة خلال مشواري الفني.

وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة الهام شاهين منهم نرمين الفقي، شيرين، امام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الاعلامية سهير شلبي.

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .