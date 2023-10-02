شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: وأنا صغيرة فاتن حمامة قالتلي انتى شبهى أكتر من بنتى والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت إلهام شاهين: "أنا منساش وأنا صغيرة لما فاتن حمامة ندهت عليا وقالتلي يا بنوتة إنتي فيكي شبه مني أكتر من بنتي، استضافوني وقتها في برنامج وسألوني على الموقف ده وكنت فرحانة وقلت لسيدة الشاشة العربية ووقتها قالتلي متهليش نفسك شبهي وخليكي إلهام شاهين عشان تنجحي".
وأضافت الهام شاهين: "كانت كمان بتقولي نبرة صوتي زيها ووعدتها مش هخليهم يحصروني في أدوار وقالتلي انتوا جيل محظوظ، لأننا عملنا نوعيات مختلفة ومتنوعة ومش محصورين في نوعية واحدة.
وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة إلهام شاهين، منهم نرمين الفقي، شيرين، أمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الإعلامية سهير شلبي.
وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .
أيضًا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .
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