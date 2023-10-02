حنان مطاوع تخوض تجربة الأكشن بعملين

كشفت الفنانة حنان مطاوع أنها تخوض تجربة جديدة عليها في الدراما حيث تشارك في الوقت نفسه بعملين ينتميان إلى نوعية الجرائم والأكشن.

وقالت حنان مطاوع على هامش تكريمها في افتتاح "مهرجان الإسكندرية السينمائي" في تصريح صحفي إنها انتهت من تصوير مسلسل "هابي هالوين" الذي تدور أحداثه في إطار بوليسي حول جريمة قتل تُرتكب في يوم الهالوين، ويشاركها في البطولة: محمود عبدالمغنى ومحمد كيلاني وفرح يوسف وسامية الطرابلسي وكلوديا حنا... وهو سيناريو وحوار محمد أشرف، ومن إخراج أحمد عبده.

وأضافت: "حالياً أنا مشغولة بتصوير مسلسل "صوت وصورة"، وهو ينتمي أيضاً الى نوعية الأكشن، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل، ويشاركني في البطولة: مراد مكرم وصدقي صخر ووليد فواز وولاء الشريف".

وكانت إدارة "مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي" قد كرّمت حنان مطاوع عن مجمل أعمالها، سواء في السينما أو الدراما، وذلك في افتتاح الدورة الـ39 من المهرجان والمُقامة حالياً في مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل اسم النجمة إلهام شاهين، والتي حرصت على تسليم حنان مطاوع درع التكريم.

وفي كلمة ألقتها خلال التكريم، قالت حنان مطاوع: "أنا ممتنة جداً، أنا مش سنّي صغيرة ولكني يمكن صغيرة قدام العمالقة دول وأساتذتي، يمكن أنا شخص خجول والفن إداني حاجات مهمة وعمللي اتزان نفسي". وأضافت: "الفن خلاني أعمل حاجات مينفعش أعملها، وأدركت أن الإنسانية ستظل إنسانية عندما يؤخذ الفن على محمل الجد، وبشكر الأمير أباظة ومهرجان الإسكندرية لأن له مكانه في قلبي، والجائزة وقعها مختلف تماماً لأن النجمة إلهام شاهين بتقدمهالي والدورة بتحمل اسمها".

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