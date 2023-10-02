هنا الزاهد تكشف سر تشجيعها لـ الأهلي بعد تشجيع الزمالك

كشفت الفنانة هنا الزاهد، سر تشجيعها للنادي الأهلي بعد تشجيعها لنادي الزمالك، مؤكدا أن زوجها أحمد فهمي السبب.

وأضافت في لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc: «كنت زملكاوية وبعدين خلاني أهلاوية وبعدين بقيت أهلاوية عادي وبعدين مبقتش أشجع الكرة».

وتابعت: «في الأول قالي مينفعش تقولي زملكاوية قدام الناس لأن أنا أهلاوي أوي، وأنا مليش في الكرة أوي ومعرفش أوي اللعيبة».

وأردفت: «هو قالي قدام الناس أنا أهلاوي أوي فمينفعش تقولي زملكاوية».

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