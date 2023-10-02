أوبرا وينفري تكشف عن طريقة تعامل الناس معها بسبب وزنها الزائد

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت مقدمة البرامج أوبرا وينفري بصراحة عن التعامل مع وصمة العار المتعلقة بالوزن، استضافت قطب الإعلام البالغة من العمر 68 عامًا مؤخرًا حلقة نقاش بعنوان "الحياة التي تريدها: حالة الوزن" على قناة أوبرا ديلي، حيث ناقشت أزمة السمنة والوزن، التي تؤثر على ملياري شخص بالغ على مستوى العالم.

وأجرت المحادثة إلى جانب أخصائيي السمنة الدكتورة فاطمة كودي ستانفورد والدكتورة ميلاني جاي والأخصائية النفسية الدكتورة راشيل جولدمان وسيما سيستاني، الرئيس التنفيذي لشركة "WeightWatchers".

وخلال الجلسة، قالت وينفري للحاضرين: "تعلمون جميعًا أنني كنت في هذه الرحلة طوال معظم حياتي. وكان أعلى وزن لدي هو 237 رطلاً. ولا أعرف ما إذا كان هناك شخص عام آخر يعاني من صراع الوزن. لقد تم استغلالي بقدر ما استغلته على مر السنين".

وتابعت: "لقد شاهدتموني جميعًا أتبع نظامًا غذائيًا، قبل أن تشير إلى أنه "أمر متكرر لأن جسدي يبدو دائمًا وكأنه يريد العودة إلى وزن معين".

وأوضحت وينفري أنها ستلاحظ كيف يعاملها الناس بشكل مختلف عندما يكون وزنها أكثر من 200 رطل، وقالت: "هذا عالم يخجل الناس من زيادة الوزن إلى الأبد".

وتابعت: "وجميع من عاشوا هذه التجربة يعلمون أن الناس يعاملونك بشكل مختلف، وهم يفعلون ذلك".

ثم أوضحت مقدمة البرامج الحوارية السابقة أنها وجدت أنها تعاملت مع هذه الوصمة أكثر من غيرها أثناء التسوق.

وقالت: "هذا هو الشيء الذي يقول لي الناس: "دعني أريك القفازات. هل ترغب في إلقاء نظرة على حقائب اليد؟ لأننا نعلم أنه لا يوجد شيء هنا من أجلك. هناك تنازل. هناك وصمة عار".