أصالة توجه رسالة لـ جمهورها بسبب ألبوم "لحقت نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة السورية أصالة نصري رسالة لجمهورها أعربت فيها عن سعادتها بردود الفعل عقب طرح الجزء الأول من ألبومها "لحقت نفسي".

وكتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "ياحبايبي وأصحابي أنتوا وأهلي شكراً على الدّعم اللامحدود الّلي مو مخلّيني حتّى أعرف نام هالمحبّة العظيمة اللي غمرتونا فيها أنا بعرف إنّه الحظ كان مرافقني من بدايتي ولكن ردود أفعالكم هالمرّة رجّعتني بدل ما أنا عشرين حاسّه إنّي طفلة سعيدة عمري ماشفت غير الفرح بفضل الله ومحبّتكم "

وطرحت أصالة الجزء الأول من ألبومها "لحقت نفسي"، أمس الأحد، الذي يضم 13 أغنية، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

ألبوم "لحقت نفسي"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاما، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47 عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.