خالد عبدالجليل يعلن موعد انطلاق الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما عن انطلاق الدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما سنويا خلال الفترة من ١ حتى ٤ نوفمبر المقبل.

ويشارك في الملتقى الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من انتاج ذاتي او مشاريع تخرج الجامعات والأكاديميات المصرية المختلفة ، على أن تكون سنة الإنتاج ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

يشمل الملتقى ٣ مسابقات وهي مسابقة الفيلم التسجيلي، مسابقة الفيلم الروائي القصير، مسابقة الفيلم الروائي القصير.



يذكر أن ملتقى رؤية لسينما الشباب شارك بدورته الأولى ٣٦ فيلماً قصيراً وتسجيلياً وشارك بالدورة الثانية ٣٠ فيلماً قصيراً وتسجيلياً وشارك بالدورة الثالثة ٢٤ فيلماً ، وشارك بالدورة الرابعة ٢٨ فيلماً.

وحاز على جوائز الدورة الرابعة والتي أقيمت في أغسطس ٢٠٢٢ فيلم "باب الدنيا" إخراج عبد الرحمن محمود وإنتاج هالة القوصي في فئة أفضل فيلم تسجيلي، وفيلم "ما لا نعرفه عن مريم" إخراج مراد مصطفى وإنتاج شريف البنداري في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى ٣٠ ق، وفيلم "اخر يوم" إخراج وإنتاج احمد دحروج في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى ١٥ ق.