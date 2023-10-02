أول تعليق من حنان مطاوع بعد تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي أمس الأحد.

ونشرت حنان صورًا لها أثناء تكريمها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"تكريمي من مهرجان الإسكندرية أمس يعتبر من أهم تكريمات بالنسبة لي، شكرا للمهرجان الغالي وشكرا الأمير أباظة رئيس المهرجان ويارب دائما عند حسن ظنكوا".

وتوافد عدد من نجوم الفن منهم إلهام شاهين ومحمود حميدة ومحمد رياض، لحضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ39 برئاسة الناقد الأمير أباظة.

وحضر حفل الإفتتاح الدكتور خالد عبدالجليل نائباً عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومجموعة من النجوم والسينمائيين المصريين والعرب والأجانب منهم محمود حميدة ونرمين الفقي وليلى علوي وشيرين ومنال سلامة وأمير شاهين وإلهام صفي الدين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتح فاروق صبري، والمخرجين هاني لاشين ومحمد عبدالعزيز ومدير التصوير دكتور سمير فرج والإعلامية هالة سرحان.

وبدأ حفل الافتتاح الذي قدمه كل من الإعلامي كريم كوجاك والإعلامية غادة شاهين بكلمة لرئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، وقال فيها: إسكندرية يا غرامي تحت شعار السينما..ترقص.. وتغني، نحتفل بدورة جديدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكتمل دورات المهرجان 39 دورة في الوقت الذي تحتفل فيه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بمرور نصف قرن علي تأسيسها علي يد نخبة من كتاب ونقاد السينما في مصر، كما تحتفل مصر ونحن معها بمرور نصف قرن علي حرب أكتوبر المجيدة، السينما تتذكر نضال جيل عظيم كافح من أجل استعادة الحرية والكرامة ليحقق الانتصار الأعظم للعرب في العصر الحديث، السينما ترقص وتغني فرحا بالنصر وتخليدا لذكرى أهم حروب العرب.