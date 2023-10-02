شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تروي قصة معجب كان سيودي بحياتها: كنت سأقع من على الكوبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بمهرجان إسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط أنها تكره ولم تفكر لحظة أن تكون مناضلة سياسية ولكنها تعبر عن آرائها فقط لافتة: "لا أحب أن أمثل جهة ولكني أمثل نفسي فقط، وواجب علي الفنان أن يواكب كل ما يحدث بشكل وطني، فأنت صوت الناس، وأنا أعبر عن الناس بأدواري وبشكل شخصي، أما السياسة تريد أفراد لها نوع من المراوغة وأنا لست كذلك".

وتحدثت الهام شاهين على مشاكل النقد مع الفنانين موضحة: "دى مشاكل قديمة جدًا وليست الآن فقط، فأتذكر زمان كان هناك ناقد كبير لا يحبني أبدًا وعندما علم أنني سأشارك في مسلسل "ليالي الحلمية"، قام بتحضير مقال لينشر يوم 3 رمضان، ولكن دوري كان سيبدأ من الحلقة الرابعة وبالفعل نشر المقال وكتب إلهام شاهين أسوأ ما في المسلسل بأدائها البارد، فهذا بالنسبة لي كان كوميدي".

وروت ألهام شاهين خلال الندوة، قصة معجب كان سيودي بحياتها حيث قالت: "عندما كنت أعرض مسرحية "بهلول في اسطنبول"، كان هناك معجب يحضر يوميًا، وفي يوم قرر أن يمشي ورائي بالسيارة وبالفعل بدأ في محاولة أن يجعلني أقف وأنا علي كوبري أكتوبر وكنت سأقع من فوقه لولا ستر الله، وشعرت بالرعب في تلك اللحظات، حتي وصلت لمصر الجديدة منطقتي ووقفت بالسيارة فهو أعتقد أنني سأركب بجواره ولكنه فوجأ أنني أخذت "كوريك" السيارة وكسرت له الزجاج الأمامي.

وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة الهام شاهين منهم نرمين الفقي، شيرين، أمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الاعلامية سهير شلبي.

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .