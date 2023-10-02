شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى وجمال سليمان وبوسى شلبى فى العراق لحضور awards international والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر صباح اليوم الإثنين، عدد من الفنانين منهم هالة صدقى، جمال سليمان، صفية العمرى، منذر رياحنة، الإعلامية بوسى شلبى، والمخرجة إيناس الدغيدى، إلى العراق لحضور مهرجان العراق الدولى، والذى يقام بالعاصمة بغداد، حيث تقام الاحتفالية غدًا الثلاثاء، على أن يعود نجوم الفن إلى القاهرة بعد غدٍ الأربعاء.

يذكر أن هالة صدقي، حصدت مؤخرًا جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، الذى عُرض في شهر رمضان الماضى، وذلك خلال حفل موريكس دور، كما حصلت على جائزة جائزة لجنة التحكيم الخاصة في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما الذى أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وذلك ايضاً عن دورها في مسلسل جعفر العمدة.

أما جمال سليمان فشارك في رمضان الماضى خلال مسلسل "عملة نادرة" حيث شارك في بطولته إلى جانب نيللى كريم،أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، ايمى اسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



صفية العمرى وبوسى شلبى وجمال سليمان وهالة صدقى وايناس الدغيدى ومنذر رياحنة



صفية العمرى وبوسى شلبى وجمال سليمان وهالة صدقى وايناس الدغيدي