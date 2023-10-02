هالة سرحان عن إلهام شاهين: إنسانة لا تقهر وتتفوق في صفة الإنسانية

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية هالة سرحان خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين بمهرجان إسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "سأتحدث عن إلهام التي لا يعرفها أحد، إلهام الإنسانة، من الصعب اختصار إلهام شاهين بالكلمة، فهي كيان انساني تتفوق بشكل كبير في صفة الإنسانية، هي إنسانة هشة جدًا ورقيقة، هي شخصية فريدة، هي إنسانة لا تقهر، زمان كنت أقول عليها إنها مثل القطار، واليوم هي سبقت الفيمتو ثانية في قوة العزيمة والإرادة، ليس لديها خطوط حمراء.

وحضر عدد من الفنانين والإعلاميين في ندوة النجمة الهام شاهين منهم نرمين الفقي، شيرين، أمام عمر، خالد زكي، محمود حميدة، منال سلامة، سلوي محمد علي، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج هاني لاشين، المنتج فاروق صبري، الإعلامية هالة سرحان، الاعلامية سهير شلبي.

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .