فجر السعيد تشن هجوماً على أنغام بسبب جنسية نجلها

شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد هجوما حادا على الفنانة أنغام بعد إعلان جنسية نجلها عبد الرحمن نجل الموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي، كما هاجمت فهد الشلبي نفسه والذي وصفته بأنه يتحدث اللهجة الفلسطينية أكثر من الكويتية تِبعا لجنسية والدته، ونادت بوقف تجنيس زوجات الكويتيين.

سحب الجنسية

عبر حسابها على إكس/ تويتر سابقاً، أكدت فجر السعيد أن الأمر لو كان بيدها لسحبت الجنسية من نجل أنغام وفهد الشليبي، لأنه لا يحمل ولاءً تجاه الكويت، وولائه الحقيقي يحمله تجاه مصر التي تربى فيها ويتحدث لهجتها.

وكتبت فجر السعيد مغردة في تعليق على فيديو تقديم أنغام لنجلها عبد الرحمن على المسرح في حفلها الأخير بالكويت: "أنغام لو القانون بيدي لن أعطي ابنك الجنسية حتى وإن كان والده كويتي.. أولا لأنه مولود في مصر ولم ير الكويت في حياته .. لهجته مصرية وولاؤه لمصر ولا يحمل ولاء للكويت واتحداج إذا يعرف شي عن تاريخ الكويت".

تابعت فجر السعيد في هجومها على أنغام ونجلها: "وبما ان القانون المصري يسمح بتجنيس أبناء المصريات فياليت تجنسينه مصري ويترك الجنسية لمن يستحقها من أبناء الكويتيات الذين لم يروا وطن سوا الكويت ودرسوا كل المراحل الدراسية فيها وكلامهم كويتي وروحهم كويتية ومحرومين من الجنسية".

أكملت فجر السعيد موجهة هجومها نحو فهد الشلبي: "عشان ولد أنغام اللي أبوه يجيد الحديث باللهجة الفلسطينية أكثر من الكويتية تبعاً للهجة والدته المتجنسه ولازالت تتكلم فلسطيني وتربي عيالها على اللهجة الفلسطينية اوقفواةتحنيس زوجات الكويتيين وأوقفوا عبث جناسي أبناء الكويتيين اللي تربون عن أمهاتهم بره وولائهم للوطن الذي عاشوا فيه وربتهم الأم على حبه".

هجوم مي العيدان

كانت مي العيدان قد سبق وهاجمت أنغام بسبب إعلان جنسية ابنها مؤخرا، وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: "طب يا ست أنغام متشكرين على التريند اللي عملتيه بابنك عبد الرحمن باشا فهد الشلبي لأن الصراحة عمل ترند أكثر من حفلتك، طبعا كويتي بالاسم والعصب فقط والتبعية لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا طبعا بكل جدارة أول مرة يدخل الكويت مع حضرتك النهارده".

وأضافت مي العيدان: "الحسبة تجارية بحتة، الولد عمره 17 سنة و 10 شهور، هيستلم قريباً الجنسية الكويتية خلال أيام، ودي جنسية كاملة الدسم، جنسية تشر فلوس، لو كان همك الأمور الإنسانية كنتي ربيتي الولد بالكويت بين أهله، ولما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده، الدشداشة والغترة والعقال، لأن الحفلة في بلده وبيته مش طالع ببدله".

ابن أنغام الكويتي

يذكر أن أنغام كانت قد قدمت ابنها عبد الرحمن فهد الشلبي للمرة الأولى أمام الجمهور على المسرح، خلال حفلها الأخير بالكويت، كما كشفت عن جنسيته في فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين.

وعلقت أنغام أثناء تقديم نجلها عبد الرحمن: "عبد الرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يعني يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي دا، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم"، وأكملت مازحة: "علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، ودي مسؤوليتكم بقى، هسبهولكم وانتوا اتصرفوا معاه".

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