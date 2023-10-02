هنا الزاهد تكشف سبب خوفها من زوجها أحمد فهمي

اعترفت الفنانة هنا الزاهد أنها تتأثر في بعض الأحيان بالشائعات التي تظهر بين الحين والآخر حول علاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي، إلا أنها في النهاية ليست من الشخصيات التي تفضل الرد على الشائعات وتفضل أن يتحدث الجمهور عن أعمالها.

هنا الزاهد تتحدث عن علاقتها بزوجها وتأثير الشائعات عليها

وأوضحت هنا الزاهد خلال لقاء لها مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، أنها تعلم أنها لا بد أن تواجه الشائعات لكن لا يجب أن تدعها تؤثر عليها.

وتابعت: "علشان إنت اخترت تبقى ممثل أي إشاعة تتطلع عليك لازم تستقبلها من غير ما تؤثر على نفسيتك، أكيد أنا إنسانة وأتأثر بالشائعات، لكن مش برد، وأحب حياتي الشخصية تبقى بعيد عن شغلي، والناس تتكلم عن أعمالي".

وعن كواليس أعمالها مع زوجها أحمد فهمي، كشفت هنا الزاهد عن شعورها بالخوف منه خلال التصوير، قائلة: "بخاف منه جدا في التصوير، لأنه في الشغل متوتر جدا ومش بيحب الغلطات، لكن بيراعي إنه ميزعلنيش أو يزعل الناس اللي حواليه".

ولفتت إلى أن أعمالهما معاً حققت نجاحاً: "اشتغلنا مع بعض في الواد سيد الشحات ومستر إكس، والحمد لله كان وشي حلو عليه في العملين".

هنا الزاهد ترد على انتقادات مسلسل سيب وأنا أسيب

وردت هنا الزاهد على الانتقادات التي وجهت لها وللفنان أحمد السعدني بسبب مسلسل سيب وأنا أسيب وتبادل السباب بينهما ضمن أحداث العمل.

وعلقت: "عند بداية العمل طلب منا المخرج أن نكون على طبيعتنا مثلما يفعل الناس في الشارع لأنهم شخصان تربوا معاً، ولم نكن نقصد أن نقول الشتائم".

وحول المشهد الذي تسبب في هجوم عليهم: "المخرج هو من يُسال عنه لأنه كان من المفترض أن يكون الكادر واسع لا يظهر حركة الشفاه، وسألت أحمد السعدني إنت قولت كده بجد؟".

وأوضحت هنا الزاهد أنه على من التناغم الذي ظهر بينها وبين أحمد السعدني إلا أنه كان بداية معرفتها به وكان لديها فكرة مختلفة عنه، معلقة: "كنت بشوفه في الجيم كذا مرة، وكان بيسلم بطريقة غريبة، وسألت نفسي هل هو دمه تقيل، أو يمكن بيكرهني، واكتشفت بعدها إنه كان مكسوف وبيحبني جدا كممثلة".

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