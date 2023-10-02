تامر علي أحمد يُشارك لطيفة بطولة كليبها الجديد “سحابة صيف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطل الممثل المصري تامر علي أحمد كبطل لفيديو كليب أغنية النجمة لطيفة التونسية “سحابة صيف” الذي أطلقته يوم الأحد الفائت.

وأتى الكليب تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي بقصة أشبه بفيلم سينمائي قصير يتمحور حول علاقة حب تجمع الثنائي وسط أجواء صيفية، وتضمّن الكليب لقطات تعتمد على التمثيل الإيمائي من خلال لغة الجسد ونظرات العيون لتتلاءم مع كلمات الأغنية.

ونشير إلى أنّ هذا العمل هو التعاون الثاني بين تامر والمغازي حيث يتعاونان أيضاً في مسلسل “السجل الأسود” الذي لا يزال قيد التصوير.

وكان قد قدّم الممثل تامر علي أحمد عدة أدوار خلال الموسم الرمضاني المنصرم حيث لعب شخصية فاروق الطوبجي في مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، وشخصية المحامي في مسلسل حضرة العمدة لبطلته روبي، وجسّد دور القناص في الملحمة الدرامية سره الباتع للمخرج خالد يوسف ودور طبيب في مسلسل حرب من بطولة أحمد السقا ومحمد فراج.

كما يستعد تامر خلال الفترة الراهنة لتصوير عدة أدوار بين مصر ولبنان في مسلسلات ستُعرض عبر الشاشة الفضية والمنصات الرقمية، فضلاً عن تجربة سينمائية ستبصر النور قريباً.